Es gab bei ihr zu Hause schlichtweg keine CDs. Das ist der einfache Grund für Cinthies Liebe zu Schallplatten. Schon als Kind wurde die Berliner Produzentin von der Musikleidenschaft ihrer Eltern inspiriert - und von deren üppiger Sammlung an LPs, die sie später um selbstgekaufte Platten erweiterte. Analoge Musik ist bis heute ein großer Bestandteil von Cinthies Kunst, und von ihrer Art, an Musik heranzugehen. Es ist nicht nur irgendein Trend, auf den sie wieder aufgesprungen ist, seitdem Vinyl ein Comeback in der Popkultur erlebt. Bereits in ihrer frühen Jugend arbeitete sie in Schallplattenläden. Vor allem bei Humpty Records in Saarbrücken, wo sie 1999 anfing, fand sie weitere Inspiration, legte irgendwann auch auf - alles, worauf sie so während der Arbeit stieß, was sie interessierte, und wonach ihr gerade war. Wenig später wurde Cinthie, mit gerade mal 17 Jahren, Resident im Flash bei Frankfurt, zog nach dem Abitur nach Berlin, wo sie mit 18 anfing zu produzieren.

Ihre ersten Elektro-Tracks veröffentlichte sie mit der Hilfe von Westbam, der sie bei einem Gig entdeckte, auf dessen Label. Während sie sich bei ihren Produktionen anfangs vor allem auf Breaks konzentrierte, entwickelte sich ihr Sound später immer mehr in Richtung House mit Disco-Elementen. Cinthie macht Tracks für die Tanzfläche. Beim Komponieren hat sie gleich die Gigs im Kopf, sagt sie.

Auf einen Stil möchte sie sich aber nicht festlegen. So entsteht 2012 "Beste Modus", ein Label und Kollektiv aus ihr und den Produzenten Diego Krause, Stevn Aint Leavn, Ed Herbst and Albert Vogt. Das Konzept: eine Plattenfirma, auf dem die Künstler ihre gemeinsamen Alben ausschließlich auf Vinyl veröffentlichen können. Mittlerweile wurde "Beste Modus" um weitere Sublabels, auf denen Cinthie viele Solo-EPs veröffentlicht hat, erweitert. Und natürlich um einen Plattenladen.

Cinthie, Freitag, 10. Januar, 23 Uhr, Blitz-Club, Museumsinsel 1