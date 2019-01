9. Januar 2019, 18:48 Uhr Hertzkammer Supergroup des Techno

Eine Blitz-Soiree mit Electronica-Pionieren

Von Stefan Sommer

Ob im Berghain oder im Bierkönig, eine Nacht im Club läuft meistens nach klaren Regeln ab. Die gebuchten DJs der Party haben präzise Zeitfenster, Settimes, um das Publikum mit ihrer Musik zu unterhalten. Jedes Zeitfenster hat einen festgeschriebenen Anfang und ein noch festgeschriebeneres Ende. So geht es meist in Zwei-Stunden-Schritten getaktet durch die Nacht bis in den frühen Morgen. Wenn der eine aufhört, beginnt der Nächste. Das reicht jedem Künstler auf einer Technoparty, um fünfzehn bis zwanzig knapp siebenminütige Tracks nacheinander ineinander zu mischen. Diese hat er oft schon vorher am Nachmittag im Zug oder Flugzeug auf der Anreise in eine dramaturgisch glückliche Reihenfolge gebracht. In zwei Stunden Abständen werden alle an der Sause Beteiligten anschließend in ihre Hotels gebracht. Vier Sterne und Late-Checkout sind im Vertrag Standard.

Bei "Circle Of Live" läuft das anders. Das neue Projekt von Minilogue Frontmann Sebastian Mullaert verneint jede Dramaturgie, jede Strukturierung. Das Konzept ist simpel: der Schwede versammelt an einem Ort Live-Künstler um seine gigantische Apparatur aus Synthesizern, Samplern, Sequencern und allerhand anderer technischer Werkzeuge, um verrückte Technomusik zu erzeugen. Und dann wird improvisiert, die ganze Nacht, ohne Settimes, ohne vorgebaute Dramaturgie und doppelte Böden. Alle fangen zusammen an, alle hören zusammen auf. Momentan ist Mullaert mit seinem erlesen Zirkel um die Superstarproduzenten Âme, Tobias, The Mole, Aurora Halal, Neel, Leafar Legov, Eitan Reiter auf Tour durch ganz Europa. Die nächsten Stationen sind London, Paris und eben München. Was in diesen Stunden entsteht, wird kein zweites Mal auf der Welt entstehen.

The Circle Of Live / Sebastian Mullaert, The Mole, Fr., 11. Januar, 23 Uhr, Blitz Music Club