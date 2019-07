25. Juli 2019, 18:45 Uhr Hertzkammer Skaten und Raven

DJ Skatebård auf dem "Schall im Schilf Festival"

Von Stefan Sommer

Der mediterranste Italohouse kommt aus dem Norden Norwegens. Genauer: aus den Niederschlagshauptstädten Europas Bergen, Oslo und Stavanger. In einer Region, die von Oktober bis März in Schnee und Nacht versinkt und zwischen März und Oktober im Regen, hat der sommerliche Sound eine neue Heimat gefunden. Den poppigen, schillernden Synthie-Pop, den Gianfranco Bortolotti Anfang der Neunziger in Brescia erfunden hat, erneuern seit der Jahrtausendwende ausgerechnet bärtige, baumlange Männer vom anderen Ende des Kontinents. Bård Aasen Lødemel aus Bergen, alias Skatebård, ist einer von ihnen.

Zusammen mit den norwegischen Dance-Superstars Röyksopp, Bjørn Torske, Todd Terje, Prins Thomas und Lindstrøm arbeitet der glatzköpfige Mann mit dem roten Rauschbart seit seinem Debüt "Skateboarding was a crime (in 1989)" an einem Update des Genres. Seine organischen Produktionen zitieren und ehren die italienischen Klassiker, in seinen Tracks etabliert er einen Gegenentwurf zum loop-basierten, repetitiven Techno, der in Betonbunkern in London und Berlin gespielt wird. Früher selbst Drummer einer Heavy-Metal-Band und MC in einer der erfolgreichsten Rap-Combos Norwegens, Side Brok, baut er seine Stücke nach klassischen Songstrukturen, nicht nach Ableton-Patterns am Computer.

Skatebård ist einer der Headliner des "Schall im Schilf Festivals 2019", das an diesem Samstag stattfinden wird. Neben ihm legen tagsüber internationale DJ-Ikonen wie DVS1 und DJ Boring am Garchinger See auf - in der Nacht steht bei der Aftershow-Party des Festivals im Blitz Club der Berghain-Resident Efdemin hinter den Decks.

Skatebård, DVS1, DJ Boring; Sa., 27. Juli, 12 bis 1 Uhr, Garchinger See