Als Frau eine Frau zu lieben, als Mann einen Mann zu lieben - kann beides lebensgefährlich sein. Weiterhin gibt es Orte, wo Schwule, Lesben, bi-, trans- und intersexuelle Menschen um Leib und Leben fürchten müssen. Brasilien ist so ein Land. 2018 wurden nach Zählungen der Menschenrechtsorganisation Grupo Gay da Bahia 318 LGBTQI-Menschen ermordet. Nach der Studie werden in Brasilien etwa 40 Prozent aller Hassverbrechen gegen Schwule und Lesben weltweit begangen. Seit Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro im Fernsehen äußerte, er würde seinen Sohn lieber tot als schwul sehen, hat sich die Lage für die Community weiter verschlechtert.

"Die Regierung versucht seit Wochen, Clubs, die sich an ein LGBTQI-Publikum richten, in den Städten flächendeckend zu schließen", sagt Carolina Schützer. Die Brasilianerin nennt sich als DJ Cashu und kämpft in São Paulo für bessere Bedingungen. Sie will Orte schaffen, an denen alle willkommen sind. Mit dem Kollektiv "Mamba Negra", das sie mit Freunden 2013 gegründet hat, besetzen sie Fabrikruinen und Hallen am Rande der Metropole und bauen sie - oft nur für Stunden - zu sicheren Pop-up-Technoclubs um. Schützer und ihr Team haben "Mamba Negra" zu einem Label, einer Künstleragentur und einem Radiosender ausgebaut. Rádio Virusss soll eine Plattform für jungen Techno sein. Dieser Sound, diese Kombination aus lateinamerikanischen Rhythmen, brachialem Acid-Techno und Industrialsounds hat Cashu als DJ auch in Europa interessant gemacht. Im Sommer stand sie bereits bei großen Festivals wie dem Dekmantel in Amsterdam auf der Bühne.

Cashu, Fr., 29. Nov., 23 Uhr, Blitz Club, Museumsinsel 1