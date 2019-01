16. Januar 2019, 18:39 Uhr Hertzkammer Retro-Charme

Das Duo "Klaus Johann Grobe" in der Roten Sonne

Von Martin Pfnür

Als das schweizerische Duo Klaus Johann Grobe 2014 sein famoses Debüt "Im Sinne der Zeit" veröffentlichte, fand sich darauf lustigerweise eine Sammlung an Songs, die eher weniger dem Sinne der Zeit entsprach. Schien bereits der seltsame Name, mit dem Sevi Landolt und Daniel Bachmann ihr Projekt überschrieben, wie aus dem Biedermeier ins Jetzt herübergeweht, so wirkte vor allem der Sound des Albums wie ein musikalisches Adäquat zur Blümchentapete: Der markante, eng mit den späten Sechzigern und frühen Siebzigern verknüpfte Klang einer elektronischen Farfisa-Orgel verband sich da mit geschmeidig rollenden Bass-Figuren und stoisch in die Repetition geschickten Drumpatterns zu einer ebenso groovigen wie verschrobenen Musik, die die beiden mit deutschen Lyrics versahen, deren herrlich altbackenen Gaga-Charakter sie bis heute exklusiv haben dürften.

Nachdem Landolt und Bachmann den retromanischen Exkursionen ihres Debüts mit "Spagat der Liebe" ein Album folgen ließen, auf dem sie ihre Stücke etwas mehr in Richtung fein gewobener Easy-Listening-Klänge verschoben, finden sie nun auf "Du bist so symmetrisch" zu einem neuen Ansatz, der auch ihren Auftritt im Techno-Club Rote Sonne durchaus sinnig erscheinen lässt. So weicht die stilprägende Orgel hier einem Arsenal analoger Synthesizer, deren Zirpen, Sirren und Wabern das Duo auf der rhythmischen Basis von Bass und Schlagzeug zu einer Melange verflicht, die man wohl am ehesten als eine Art "Disco-Krautrock" bezeichnen könnte. Mal weich gezeichnet und ätherisch dahingleitend, mal per hyperelastischer Bass-Zirkulation zur Tanz-Ekstase aufrufend verbinden Klaus Johann Grobe hier mit irrer textlicher Chuzpe musikalische Traditionen des 20. Jahrhunderts und Zukunftsvisionen zu einem Album, dessen Live-Umsetzung nichts weniger als eine große Party verspricht.

Klaus Johann Grobe; Donnerstag, 17. Januar, 20.30 Uhr, Rote Sonne, Maximiliansplatz 5