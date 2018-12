12. Dezember 2018, 19:01 Uhr Hertzkammer Räume für Träume

Junge Subkultur an spannenden Orten

Von Mira Mann

Was das Musikangebot für junge Leute betrifft, kann sich München am Wochenende sehen lassen: Die Kammerspiele geben alle drei Bühnen des Hauses plus die Kantine an The Notwist und die Tenniscoats ab. Die beiden Bands kuratieren ein Festival, das nachts in Experimenten zwischen Live-Performance und DJ-Kunst gipfeln wird. Neben Plattenspielern werden es auch Instrumente in die Kantine der Kammerspiele schaffen, DJs und Musiker improvisieren gemeinsam.

Der Kunstverein München hat sein Foyer für neun Tage an "Radio 80 000" vermacht: Das Online-Radio sendet live in Kooperation mit etwa 30 Online-Radiostationen weltweit. Das Programm läuft täglich von 10 bis 22 Uhr, jeden Tag von 20 Uhr an gibt es Live-Specials. Das letzte davon kommt am Sonntag von DJ G€ld, abstrakte und intime Musik vornehmlich aus dem Internet in einer anspruchsvollen Dramaturgie.

Und schließlich die Rote Sonne: Hier ist der österreichische Radiosender FM 4 zu Gast. Neben Electro Guzzi live darf man FM 4-Resident Joyce Muniz mit einem Set aus tiefen Percussions erleben. Ebenfalls am Start ist DJ- und Produzentenlegende Patrick Pulsinger und der Münchner Philipp von Bergmann. Es ist schön zu beobachten, wie in München Räume auch anderweitig genutzt werden. So darf dann also die Grenze zwischen Hoch- und Subkultur verschwimmen, und ein bisschen kommen doch hoffentlich auch Landesgrenzen in Bewegung.

Alien Disko, Fr. und Sa., 14. und 15. Dez., Kammerspiele, Falckenbergstraße 2; DJ G€ld, So., 16. Dez., Kunstverein München, Galeriestraße 4; Joyce Muniz, Sa., 15. Dez., Rote Sonne, Maximiliansplatz 5.