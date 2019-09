Als Anfang der Neunzigerjahre Techno nach Deutschland schwappte, war München mittendrin. Hatte Berlin den Club Tresor und das E-Werk, Frankfurt das Dorian Gray und Sven Väths Omen, lud der Club Ultraschall ab 17. Juni 1994 die amerikanischen Visionäre des Genres nach München. Die Erfinder der "Maschinenmusik", Jeff Mills, Carl Craig und Green Velvet, flogen extra über den großen Teich aus Detroit und Chicago ein, um in der ehemaligen Kantinenküche des stillgelegten Flughafens München-Riem aufzulegen.

Monika Kruse, damals gerade Mitte Zwanzig, gehörte als Resident des Ultraschall-Clubs zu den ersten, die dafür sorgten, dass House und Techno in Deutschland ankommen konnten. Ikonische Massenveranstaltungen wie die Loveparade, die später im Jahrzehnt Techno in den deutschen Mainstream holten, wären unmöglich gewesen, ohne den Pioniergeist und Mut von Leuten wie ihr. 1971 in München geboren, lebt Kruse mittlerweile in Berlin. Die als "Grande Dame of German Techno" geltende Musikerin hat in ihrer langen Karriere alles erreicht, was man als DJ erreichen kann. Sie hat auf allen wichtigen Labels Musik veröffentlicht, in nahezu allen Ländern, Clubs und Festivals gespielt. Ihr Name und ihr Werk bleiben - trotzt neuer Heimat - immer gerade mit dem Münchner Nachtleben der frühen Neunzigerjahre verbunden.

Wie Monika Kruse in einem Interview verriet, veranstaltete sie als junge DJ einst eine Party in einer Straßenbahn. Sie und Freunde hätten die Bahn gemietet, eine Bar, eine Nebelmaschine und eine Sound-Anlage eingebaut und wären damit eine Nacht lang zwischen Hauptbahnhof und Isartor hin- und hergefahren. Wegen der dichten Rauchschwaden, die aus den Fenstern der Waggons aufstiegen, habe die Polizei die Reisegruppe angehalten - aber auch gleich weiterfahren lassen, als sie feststellten, dass kein Feuer dafür verantwortlich war.

Monika Kruse, Fr., 27. Sept., 23 Uhr, Blitz Club, Museumsinsel 1