Tolerant und aufgeschlossen soll sie sein, die Berliner Technoszene. Das sagen zumindest viele Anhänger. Andere behaupten, sie akzeptiere eigentlich nur sich selbst und sonst nichts. Von manchen wird sie als Epizentrum der elektronischen Musik gefeiert, von anderen als Opfer ihrer eigenen Kommerzialisierung totgesagt. René Pawlowitz ist einer, der wissen müsste, was Sache ist. Der Techno-Produzent und DJ wohnt seit Anfang der Nullerjahre in der Hauptstadt, gründete dort sein Label Soloaction Records, arbeitete im berühmten Kreuzberger Plattenladen Hard Wax, spielte Live-Sets im Berghain.

Mit der Technoszene seiner Wahlheimat hat der geborene Brandenburger aber trotzdem nichts zu tun. Damit kennt er sich nicht aus. Und was andere machen, interessiert den 44-Jährigen ohnehin nicht so richtig. Auch deshalb hat er angefangen, Musik zu machen - um hören zu können, was ihm so taugt. Er lässt sich von der frühen Rave-Kultur inspirieren, vom UK Hardcore und Birmingham-Sound.

Die erste EP unter seinem Künstlernamen Shed veröffentlicht er 2004. Vier Jahre später folgt sein Langspieler-Debüt "Shedding the Past" auf Ostgut Ton, das von Resident Advisor zum Album des Jahres gekürt wird. Während Pawlowitz sich als Shed auf Ambient-Klänge fokussiert, kreiert er seit 2010 unter seinem House-Pseudonym Head High repetitive heitere Patterns, die mit gelegentlichen Vokal-Samples an die Neunziger erinnern. Eine klare Grenze zwischen Shed und Head High gibt es nicht. Die Schnittstellen bilden Bassdrum und Breakbeats - und die Tatsache, dass Pawlowitz mit beiden Pseudonymen das produziert, worauf er gerade Lust hat.

Head High aka Shed , Samstag, 7. September, 23 Uhr, Rote Sonne, Maximiliansplatz 5