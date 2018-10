10. Oktober 2018, 18:48 Uhr Hertzkammer Nächtliche Bustour

Das Tam-Tam-Kollektiv lässt sich treiben

Von Mira Mann

Noch drei Tage bis zur Landtagswahl in Bayern. Alles an diesem Wochenende ist politisch, alles muss auch unbedingt politisch sein. Und mit allem ist selbstverständlich auch die Nacht, die Partys, die Zeit zwischen Freitag und Sonntagabend gemeint. Die Welt verengt sich, und alles ist ganz einfach. Und es gibt Veranstalter, die uns verlässlich die Tür zu dieser Welt aufhalten, mindestens einen Spalt breit.

Matthias Stadler hat den Trick raus. Er kann die Orte erschaffen, an die wir unbedingt müssen, um uns zu vergessen. An denen in einem fort erfunden und erwünscht, losgelassen und das Weite gesucht wird. Bayern ist dann nur noch eine Hypothese, die Gegenwart ein Endlos-Stream.

An diesem Wochenende präsentiert Stadler eine Art Rundfahrt durch das Universum seines Kollektivs Tam Tam. Beim Tanz- und Theaterfestival "Rodeo" geht es in einem Oldtimer einmal quer durch München. Man trifft sich zu Performances, im Import Export, am Sendlinger Kunst-Klohäuschen, im Lovelace, in der Empfangshalle. Man darf zusammenkommen, sich wieder zerstreuen, lässt sich aufhalten und treiben von der Nacht. Gegen 22 Uhr kommt man zurück zum Ausgangspunkt Import Export. Der Initiator der Tour empfängt die Gäste dort mit einem DJ-Set, später übernimmt seine hoch geschätzte Kollegin Daniela Stöppel. München hat wenig Zeit und Orte für solche Exkursionen, diese sei besonders empfohlen.

Rodeo On The Road, Tam-Tam-Bustour, Fr., 12., und Sa., 13. Okt., Import Export, Dachauer Straße 114.