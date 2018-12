5. Dezember 2018, 19:00 Uhr Hertzkammer Muskeln zeigen

Das britische DJ-Duo "Bicep" im Blitz Club

Von Stefan Sommer

Eine Silicon-Valley-Erfolgsgeschichte aus Nordirland: 2008 bauen die Teenager Andy Ferguson und Matt McBriar eine Webseite. Von html-Codierung wissen sie nicht viel: grellgrüne Schrift auf schwarzem Grund - keine Fotos. Weil beide große Verehrer des jungen, muskulösen Arnold Schwarzenegger und der Bodybuilder-Doku "Pumping Iron" sind, nennen sie ihren Blog "Feel My Bicep".

Als Logo entwerfen die Musik-Nerds ein Wesen, dessen Rumpf aus einer Schallplatte besteht, und das wie ein Tentakel drei trainierte Oberarme von sich streckt. Ihr Blog funktioniert wie eine kuratierte Playlist des schwedischen Streaming-Dienstes Spotify heute: Sie kaufen tagsüber auf Flohmärkten und in Plattenläden zu Ramschpreisen tonnenweise alte und obskure Detroit-House-, Italodisko- und Trance-Schallplatten. In London digitalisieren sie ihre Fundstücke. In den Nächten posten sie ihre Schätze im World Wide Web - zeitweise hundert Songs in der Woche, für zeitweise hunderttausend Hörer im Monat.

Die aktuelle Renaissance des UK-House wäre undenkbar ohne die archäologische Arbeit von Bicep. Musik, die mehr als 20 Jahre in Kisten und auf Dachböden verstaubte, kommt auf "Feel My Bicep" plötzlich wieder ans Licht. Ferguson und McBriar, die mittlerweile selbst als DJs durch die Welt touren, haben damals in Belfast Prähistorisches ausgegraben und auf ihrem Blog wie Dinosaurier-Knochen in einem Naturkundemuseum ausgestellt. Das andauernde Neunziger-Revival geht auch auf ihr Konto. Na, vielen Dank!

Bicep, Anthony Parasole, Mor Elian; Freitag, 7. Dezember, 23 Uhr, Blitz Club, Museumsinsel 1