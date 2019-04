24. April 2019, 19:01 Uhr Hertzkammer Musikmutant

Der amerikanische Techno-Star Maceo Plex legt im Blitz Club auf

Von Vivian Harris

Eric Estornel will keinen Erfolg. Zumindest nicht mehr in dem Ausmaß, wie er ihn aus der Hochphase seiner Karriere kennt. Unter dem Künstlernamen Maceo Plex zählt der US-Amerikaner zu den international erfolgreichsten Techno-DJs und gilt als Innovator elektronischer Club-Musik. Nachdem sein Album "Life Index" 2011 zum Hit wird, wird er Stammgast auf namhaften Elektronica-Festivals und veranstaltet einige Jahre später seine eigene Partyreihe auf Ibiza. Dann trennt er sich von seiner Agentur William Morris, die schon Whitney Houston und Kanye West unter Vertrag hatte. Stattdessen zieht es ihn zu der weitaus kleineren Booking-Agentur Backroom aus Berlin. Weil er sich auch nach weitaus kleineren Shows im Clubrahmen sehnte, und vielleicht auch nach seinen Anfängen.

Estornel wird als Sohn kubanischer Einwanderer 1978 in Texas geboren, in seiner Jugend zieht die Familie nach Miami. Früh fängt er an, als DJ aufzulegen. Ende der Neunzigerjahre folgen auch eigene Produktionen. Den Techno, den er damals als Eric Entity veröffentlicht, erweitert er 2001 um House-Elemente, nennt sich Maetrik und schafft den Durchbruch in der Szene. Aber Estornel hält sich nicht an den Sound, der ihn berühmt machte: Mitte der Nullerjahre wird er experimentierfreudiger, produziert unter dem Alias Mariel Ito ausgefalleneren, abstrakteren Elektro, bis es ihn 2009 nach Europa zieht. Seine neue Heimat Valencia und die Clublandschaft Spaniens inspiriert ihn zu greifbaren Werken: Als Maceo Plex fokussiert er sich auf massentaugliche House-Produktionen, geht dann aber zu melodiösem Deep Techno mit Detroit-Einflüssen über. Trotz, oder gerade wegen seines Erfolges, fühlt sich der 40-Jährige immer wieder bestärkt, auch den Fan-Liebling Maceo Plex weiterzuentwickeln. Sein kürzlich erschienenes Werk "Mutant" beschreibt Estornels Stilwandel wohl am besten: Es sind ganz einfach Techno-Mutationen.

Maceo Plex, Fr., 26. April, 23 Uhr, Blitz Club, Museumsinsel 1