24. Oktober 2018, 18:45 Uhr Hertzkammer Musikalische Wende

Minimal-DJ Dapayk im Drunken Monkey

Von Vivian Harris

Die Wende 1989 bedeutete für den damals elfjährigen Niklas Worgt auch den Einzug von Techno in seinem thüringischen Kinderzimmer. Es war die Zeit, in der er dort gerade anfing, einen eigenen Musikgeschmack zu formen, der sich allmählich in Richtung Techno entwickelte. Ein paar Jahre später, mit 15, baute er zum ersten Mal eigene Tracks, und in den Neunzigerjahren feierte er zusammen mit seinen Freunden im Garten seiner Eltern Rave-Partys. Seitdem sind jetzt gut zwei Dekaden vergangen. Mittlerweile nennt sich Worgt Dapayk, ist 40 Jahre alt und wird in Deutschland als einer der größten Minimal-Vertreter gehandelt.

Sein Sound variiert: Er ist direkt aber abwechslungsreich, mal treibend und mal ganz zurückgenommen, mal grooviger, mal aggressiver. Dapayk möchte verschiedene Stilrichtungen in seine Musik einbauen - am besten alle, mit denen er aufgewachsen ist. Aber Techno ganz allgemein sei schon immer sein größter Einfluss gewesen. Ob als Betreiber seines Minimal-Labels "Mo's Ferry Productions", als Produzent oder bei eigenen musikalischen Unternehmungen. Da gab es zum Beispiel "Dapayk und Padberg", als Worgt zusammen mit seiner Frau, dem Fotomodell Eva Padberg, zu einer Art "Sony and Cher" der elektronischen Musik wurde.

Aber es gibt ihn auch alleine, als "Dapayk Solo"; mit diesem Projekt tritt er an diesem Freitag, 23 Uhr, im "Drunken Monkey" auf, dem Kellerclub des knapp drei Monate alten vietnamesischen Gastronomie-Bar-Club-Hybrids "Enter the Dragon" am Lenbachplatz. Ziel des Drunken Monkey sei es, das neue Milieu für Künstler und Musiker zu werden. "Good people, good music, good vibes" gebe es dort. Mit Dapayk kommt jetzt ein gefeierter Live-Act dazu.

Dapayk Solo, Freitag, 26. Oktober, 23 Uhr, Drunken Monkey Club, Lenbachplatz 1