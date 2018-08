22. August 2018, 18:54 Uhr Hertzkammer Leuchten lassen

Der DJ und Autor Gerd Janson legt im Blitz-Club auf

Von Martin Pfnür

Definiert man die Berufsbezeichnung DJ im klassischen Sinne, so dürfte sich in den höheren Sphären der elektronischen Musik kaum jemand finden lassen, der ihr so prototypisch entspricht wie der in Darmstadt geborene Gerd Janson. Denn wo das Gros der Szene sowohl hinter den Decks als auch an eigenen Stücken arbeitend im Studio tätig ist, liegt der Fokus des Mannes mit dem Vollbart nahezu gänzlich darauf, den Output der anderen im Kontext der subtilen Dramaturgie seiner Sets leuchten zu lassen.

Vor allem natürlich in den Clubs und auf den Elektronikfestivals dieser Welt, die der immer noch mit Vinylplatten auflegende Pop-Aficionado mit einer wunderbar eklektischen Streuung zwischen Ambient, Disco, Electro, House und Techno sowie einer Fülle an Funk- und Soul-Samples bereichert. Aber auch im Rahmen von brillanten Kompilationen wie seiner "Musik For Autobahns" (deren kühl groovende Ausrichtung er mit dem Untertitel "Industrial Ambient & Electrifying New Age" bestens zusammenfasst) oder seinem 2016 erschienenen Beitrag zur renommierten Mix-Reihe des Londoner Techno-Clubs "Fabric".

Damit nicht genug, ist der langjährige Resident-DJ des legendären "Robert Johnson" in Offenbach auch als Betreiber des feinen Labels "Running Back" und als Gelegenheits-Musikjournalist tätig. Als solcher bringt er sein profundes Wissen unter anderem bei den Magazinen Groove und Spex sowie als Moderator für die jährlich stattfindende Workshop- und Festivalreihe Red Bull Academy ein. Nimmt man schließlich noch seine formidablen Remix-Qualitäten hinzu, die sich zuletzt etwa in seiner hörenswerten Neubearbeitung des poppigen Nineties-Rave-Hits "Don't Go" von den Awesome 3 zeigten, nimmt es nicht Wunder, dass Janson auch ohne nennenswerte Eigenproduktionen gut ausgelastet ist. Aber wer weiß, vielleicht passiert ja auch in dieser Hinsicht früher oder später noch etwas.

Gerd Janson, Freitag, 24. August, 23 Uhr, Blitz-Club, Museumsinsel 1.