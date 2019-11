Es ist nicht einfach, Anonymität im Zeitalter des Internets zu wahren. Dem Trio Kerala Dust aus London gelingt dies jedoch sehr gut. Bekannt geworden ist es mit dem Stück "Kylie" von der EP "Motion", die vor zwei Jahren veröffentlicht wurde. Seitdem ist die Gruppe weltweit gefragt, die Auftritte sind bisweilen noch am selben Tag ausverkauft. Doch die drei Musiker, von denen bekannt ist, dass sie vor zwei Jahren die Uni abgeschlossen haben und zusammen in der englischen Hauptstadt gewohnt haben, verraten kaum etwas über sich. Weder ihre Namen noch die Bedeutung von Kerala Dust. Nach beidem werden sie oft gefragt. Kerala ist ein Bundesstaat in Indien, was unter dem Staub zu verstehen ist, liegt im Ermessen des Konsumenten.

Die Songs der Combo beginnen oft ruhig, steigern sich sachte, aber treibend, zu hypnotischen Klanggefügen. Auf dramatische Drops - also Höhepunkte in Musikstücken, in denen die Melodie und Spannung durch eine Pause und eine neue Bassline gebrochen werden - verzichtet die Gruppe gerne. Ein Großteil des Klangs geht von der tiefen Stimme des Sängers aus, die auf den Beats dahinfließt. Gut nachzuhören ist das in dem Song "Maria", der gekonntes Songwriting mit einer tanzbaren Melodie verbindet - in beidem schwingt ein Hauch von Melancholie mit.

Das erst diesen Monat veröffentlichte Stück "Magdalena", klingt hingegen vom ersten Takt an nach durchfeierten Clubnächten. Kerala Dust, die live mit einem Keyboard, einer Gitarre und Synthesizern auftreten, werden aber nicht nur von den wichtigsten Clubs von Berlin bis Paris gebucht, sondern spielten dieses Jahr auch auf allen großen Festivals von Kalifornien bis Marokko. Der Ritterschlag erfolgte auf dem diesjährigen Fusion-Festival in Brandenburg, dem Mekka der elektronischen Tanzmusik: Dort durften Kerala Dust zweimal spielen.

Kerala Dust, Sa., 23. Nov., 21 Uhr, Bahnwärter Thiel, Tumblingerstr. 29