6. März 2019, 18:51 Uhr Hertzkammer Gestöhnt, ganz ungeschönt

Pan Daijing bei der "Ritournelle"-Festivalnacht

Von Sabine Gietzelt

Pan Daijing ist Musikerin, Performerin, Provokateurin. Es knirscht, schabt und kratzt in den Kompositionen der gebürtigen Chinesin, die in Berlin lebt. Sie selbst haucht und stöhnt, grunzt und würgt. Es gibt auch operettenhafte Gesänge. Zwischendrin verbreiten Klaviernoten einen Hauch von Vertrautheit. Dann zerschneiden Lärmsalven den Sound: Aus Experimenten und Improvisationen werden brüllende Technosalven. In ihren Performances schont Pan Daijing weder sich noch die Besucher. In Serbien legte sie sich nackt auf den Boden einer Galerie. Das Publikum zerrte ihren Körper durch den Raum, schob ihn unsanft hin und her, die Menschen signierten auf ihrem Bauch mit rotem Lippenstift. Später schrieb Pan Daijing das Stück "Very Uncomfortable, Please" und genauso hört es sich auch an: hart!

Wenn man Pan Daijing in eine Kategorie stecken will, könnte man vielleicht auf Autorentechno verweisen, der einst auf Labels wie Mille Plateaux und Force Inc veröffentlicht wurde. Anfang der Neunziger wurden hier Philosophie, Performance und Techno zusammengebracht. Natürlich gibt es bei Pan Daijing auch Referenzen zu anderen Kunst- und Performanceausrichtungen. Sie ist in einer konservativen chinesischen Familie aufgewachsen. Mit drei Jahren begann sie zu tanzen und lernte, wie man Musik und Rhythmus mit dem Körper ausdrücken kann und umgekehrt: wie viel Sound im eigenen Körper steckt. Pan Daijing tritt im München auf dem Festival für avancierte elektronische Musik "Ritournelle" auf.

Ritournelle, Sa., 9. März, 21 Uhr, Kammerspiele