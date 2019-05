8. Mai 2019, 18:57 Uhr Hertzkammer Gemähte Wiese

Der Tausendsassa Patrice Bäumel im Blitz

Von Sabine Gietzelt

Vor zehn Jahren hat Patrice Bäumel diesen Rasenmähersound in die Welt gesetzt. Wie ein entfesselter Zweitaktmotor heulte "Roar" durch die Clubs, nicht unbedingt intuitiv hoppelnd betanzbar, eine Herausforderung für die Kickdrum-verwöhnten Öhrchen der Szene. Bäumel definierte Minimalismus auf diesem Sechsminüter als Metal-Machine-Music. Ein Stück, das spielerisch entstanden war, als der Produzent mit seinem Sampler rumprobierte. Ähnlich spartanisch, aber weniger radikal holperte ein weiteres Highlight von ihm durch die Tanznächte: "The Hatchet".

Patrice Bäumel hat ein paar überraschende Tracks auf Lager, mit denen er nicht nur Freunde elektronischer Musik für sich gewann. Er ist ein wandelbarer Produzent. Er veröffentlicht reichhaltig und ganz unterschiedlich klingende Elektronik, sphärisch, brachial, melodisch, mit und ohne Vocals, House, Techno, Minimal, Pop auf Labels wie Kompakt, Afterlife, Crosstown Rebels.

Bäumel kommt aus dem sächsischen Freital in der Nähe von Dresden. Sein Vater war Musikjournalist, so kam der Sohn in der Provinz nicht nur in den Genuss von Karat, sondern hörte auch Cabaret Voltaire und Depeche Mode, für die er viele Jahre später einen Remix anfertigen sollte. Er lernte Frank Zappa, Laurie Anderson, Ramones und avantgardistischen Jazz kennen. Diese Offenheit - gefördert durch Aufenthalte in den USA und Amsterdam - hört man seinen Tracks an. Songs von Kate Bush oder Smashing Pumpkins waren in seinen DJ-Sets in bearbeiteter Form auch zu hören. Avantgarde, Wave, Klassik, Rock - Berührungsängste sind musikalisch eh überholt.

Patrice Bäumel, Samstag, 11. Mai, 23 Uhr, Blitz-Club, Museumsinsel 1