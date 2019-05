1. Mai 2019, 18:43 Uhr Hertzkammer Fulminante Mischung

"WhoMadeWho" stellen ihr Remix-Album vor

Von Martin Pfnür

Wer ein Mix-Album zum Anlass für eine Tour zwischen München, Mexico City, Beirut, New York oder Tel Aviv nimmt, scheint sehr glücklich mit dem Ergebnis zu sein. Und tatsächlich ist das, was die wunderbar eklektisch ausgerichtete Kopenhagener Experimental-Pop-Band WhoMadeWho auf ihrem Beitrag für die Mix-Reihe des Berliner Spree-Ufer-Clubs "Watergate" veranstaltet, nichts weniger als eine fulminante Demonstration dessen, was elektronische Tanzmusik im besten Falle sein kann: ein gekonnt aus zahlreichen stilistischen Quellen herausdestilliertes Kondensat.

In knapp neunzig Minuten verdichten WhoMadeWho darauf die Dramaturgie einer Club-Nacht und speisen dabei auch ihre ganze gebündelte Pop-Expertise und ihren Hang zum Sound-Anarchismus mit ein. So entsprechen sie zwar dem Mix-Album-Konzept, verschiedene Fremdproduktionen zu einem kohärenten Fluss zu verflechten, unterziehen dabei jedoch jeden Track einem Remix. Sie steuern dabei auch diverse Eigenproduktionen oder Kollaborationen, wie etwa jene mit dem ukrainischen Produzenten-Duo Artbat, bei. Discoide Bassläufe, funkige Gitarrenstakkati, soulige Falsett-Gesänge, all das fließt in dieser umwerfend kraftvollen, eleganten und atmosphärischen Melange zwischen Club und Pop zu etwas staunenswert Großem zusammen. Das Album ist ein Meilenstein von einem Mix, nichts weniger.

WhoMadeWho, Freitag, 3. Mai, 23 Uhr, Harry Klein, Sonnenstraße 8