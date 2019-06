13. Juni 2019, 18:30 Uhr Hertzkammer Fein geklöppelt

Joasinho Mobile Disko auf der Alten Utting

Von Sabine Gietzelt

Anfangs bestand das Projekt Joasihno allein aus Christoph "Cico" Beck, der unter anderem bei Aloa Input und Notwist spielt. Später kam Nico Sierig dazu. Nun hat die bayerische Zwei-Mann-Band die Joasihno Mobile Disko aktiviert. Es handelt sich natürlich nicht um DJs mit mobilem Mischpult mit Werbetafel am geparkten Anhänger. Es geht dabei viel mehr um die Möglichkeit, spontan und relativ unabhängig an Orten mit unterschiedlichen Gegebenheiten anspruchsvolle Musik zu spielen. Die Joasihno Mobile Disko macht also eine Art Straßenmusik für ein breit gefächertes Publikum.

Es sind Musikalien und Dinge der unterschiedlichsten Sorte, die bei der Joasihno Mobilen Disko in eine große Kiste eingepasst wurden. Für den benötigten Strom reicht eine Batterie. Die beiden kommen also an, klappen ihre Kiste auf, zupfen Kabel zurecht und legen los. Vielleicht muss noch etwas neu verlötet werden, auf der Straße, im Park oder auf einem Dampfer. Die Setlist ist dem Equipment angepasst. Joasihno mobil und Joasihno am Stromkabel im Club klingen nicht unbedingt gleich. Der Sound verströmt eine sommerlich anmutende Mischung aus fröhlicher und tanzbarer Leichtigkeit, hinter der sich dezente Melancholie versteckt. Glöckcken klingeln, Klöppel klöppeln auf ein paar ummontierte Xylophon-Teile, an Tastaturen und Knöpfchen wird gefingert. Die freie Hand hält das Mikrofon, die Stimme wird geloopt, verzerrt und der Synthesizer spuckt wechselnde Musikteppiche aus. Es sieht spielerisch aus, wenn Cico und Nico an ihrem großen Koffer stehen, auf dem sich Stäbchen drehen und Holzperlen in einer Schüssel klappern. Mensch und Ding machen gemeinsam Sound, analog, elektronisch. Es ist nicht nur für Retro Fans ein großes Vergnügen, Joasihno Mobile Disko zu sehen und zu hören; ganz besonders, wenn sie, wie diesmal, auf einem alten Schiff spielen.

Joasihno Mobile Disko, Freitag, 14. Juni, 20 Uhr, Alte Utting