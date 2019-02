20. Februar 2019, 18:37 Uhr Hertzkammer Ein Orden für den DJ

Laurent Garnier zum ersten Mal im Blitz Club

Von Stefan Sommer

Im Alter von zehn Jahren soll der kleine Laurent beschlossen haben, sein Kinderzimmer zu einem Nachtclub umzubauen. Keine Ritterburg, keine Piratenhöhle, kein Fußballstadion - ein Nachtclub, mit allem, was dazu gehört. Das gesparte Taschengeld reichte für eine Discokugel. Ein Stroboskop, eine Lichtorgel, ein Mischpult und zwei Plattenspieler sollten mit den Jahren folgen. Sein Schreibtisch wurde zur DJ-Kanzel und der Teppichboden zum Dancefloor. Was die Eltern davon hielten? Schwer zu sagen. Im Pariser Vorort Boulogne-Billancourt gab es 1976 sicherlich keinen anderen solchen Jungen.

40 Jahre später ist Garnier eine Legende. Die Essays und Publikationen des DJs und Popintellektuellen über elektronische Musik und einige seiner Stücke selbst gehören zum Katalog der deutschen Nationalbibliothek. Tracks wie "The Man With The Red Face" haben Techno revolutioniert. French-Touch ist Garniers Erfindung, Madchester sein Konzept - während seiner Zeit im Hazienda-Club in Nordengland in den Neunzigern werden die Partys zu einem Initiationsritual für britische Bands wie The Stone Roses oder Primal Scream.

2017 erhält er vom französischen Kultusminister die Ehrenlegion verliehen, den höchsten zivilen Verdienstorden Frankreichs. Die von Napoleon Bonaparte erdachte Ehrung - die mit dem britischen Ritterschlag zu vergleichen ist - wurde davor bereits an Popschaffende wie dem Duo Daft Punk, Miles Davis, Clint Eastwood und Bob Dylan vergeben. In der Laudatio ehrte man Garnier als den "Vater des französischen Techno". Der Junge, der in seinem Kinderzimmer DJ spielte, ist heute französisches Kulturerbe.

Laurent Garnier, Freitag, 22. Februar, 23 Uhr, Blitz-Club, Museumsinsel 1