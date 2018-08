29. August 2018, 18:56 Uhr Hertzkammer Die Oud im Loop

"Acid Arab" kombiniert Orient und Okzident auf dem Dancefloor

Von Rita Argauer

Durch die aktuellen politischen Debatten werden Ideen wie Migration und Integration zunehmend komplizierter. Doch Integration bedeutet lange nicht nur Probleme, die bewältigt werden müssen. Man kann auch einfach die Vorteile und Bereicherungen sehen, die neue Einflüsse und Blickwinkel mit sich bringen. In der Musik geschieht das seit jeher relativ unverkrampft. So gehört etwa Mozarts "Rondo alla Turca", der dritte Satz der Sonate Nr. 11, zu seinen bekanntesten Stücken. Und in Tschaikowskis Ballett "Nussknacker" gibt es ein ganzes Defilee verschiedener Kulturkreise, vom arabischen über den chinesischen zum spanischen Tanz. In dieser Musik zeigt sich weniger Scheu vor dem Fremden, als viel mehr ein Faszinosum, auch wenn die Musik, samt der fremden Einflüsse bisweilen stark von der Sicht des eigenen Kulturkreises geprägt ist.

Wenn man an Frankreich und Migration denkt, fallen einem derzeit leider schnell die schrecklichen Anschläge, die dieses Land in den vergangenen Jahren erfahren hat, ein. Eine Nacht im Harry Klein lenkt den Blick weiter. Dort treten Acid Arab auf. Schon im Namen wird hier deutlich gemacht: Der Einfluss arabischer Musik, die über Einwanderer in Frankreich sehr präsent sind, wird mit dem Esprit von Acid und Techno vermengt. Daraus entsteht jedoch kein billiger Stampfbeat, der arabisch anmutende Vierteltöne ins westlich-tanzbare Korsett zwingen würde. Vielmehr schafft es das Kollektiv, das zwischen Produzenten, DJs und Band aufgestellt ist, der arabischen Musik im Originalklang gerecht zu werden. Da verfängt sich etwa der Klang einer Oud in einem Loop und gerät in Richtung der Monotonie moderner elektronischer Tanzmusik.

Gegründet wurde Acid Arab 2012 von Guido Minisky und Hervé Carvalho, damals noch als Partyreihe in Paris. Selbst haben die beiden keine arabischen Wurzeln. Doch das entbindet den musikalischen Einfluss von einem ethnischen und lässt verschiedene Kulturen unverkrampft als freie künstlerische Inspiration erscheinen. In einer Art Motto bringen das Acid Arab wunderbar respektvoll auf den Punkt: "This is not fusion. This is not a mix. This is a meeting."

Acid Arab, Freitag, 31. August, 23 Uhr, Harry Klein, Sonnenstraße 8