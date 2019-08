1. August 2019, 18:27 Uhr Hertzkammer Die Moral von der Musik

Wie im Berghain: Dax J führt in dunkle, harte Techno-Welten

Von Vivian Harris

Was moralisch ist, lässt sich manchmal nur schwer festlegen. Es kann sich in 100 Jahren oder innerhalb eines Jahres ändern und von Kultur zu Kultur unterscheiden. Solche Sittenregeln können schon mal frustrierend sein. Der in London geborene DJ Dax Heddon alias Dax J machte seiner Frustration musikalisch Luft: "Offending Public Morality" ist nicht nur der Name seines zweiten Langspielers, der sich mit gesellschaftlichen Tabuthemen beschäftigt. Es ist auch der Schuldspruch, mit dem er im Frühjahr des Jahres 2017 in Abwesenheit zu einer einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde, nachdem er auf einem Festival in Tunesien einen Gebetsaufruf in seinem Set gesampelt hatte. Weniger anstößig als der Inhalt ist die musikalische Umsetzung, die mit Jungle- oder Drum'n'Bass-Elementen an Dax Js Anfänge erinnert.

Früh bringt er sich das Auflegen bei, nimmt Jungle-Tracks unter anderem auf seiner Spielkonsole auf und ist entschlossen, diese auf einem Londoner Piratensender zu spielen. So zielstrebig Heddon bei der Musik ist, so leichtfertig geht er mit der Bildung um: Der Lehrplan in der Schule langweilt ihn, ebenso die Uni, die er bald verlässt, um sich von einem zum nächsten Minijob zu hangeln - bis er erfährt, dass man Musikproduktion an der University of London studieren kann. Währenddessen macht sich Heddon einen Namen in der Drum'n'Bass-Szene, veröffentlicht Anfang der Nullerjahre Jungle-Nummern auf dem Label "Urban Takeover". Nach seinem Abschluss 2007 entschließt er sich allerdings, eine Auszeit zu nehmen und zu reisen. Diesmal ist er gelangweilt von der Musik, sieht keine neuen Möglichkeiten mehr im Drum'n'Bass.

Auf Ibiza trifft er auf ein neues Genre, widmet sich von nun an dunklem, hartem Techno. Es zieht Heddon nach Berlin, wo er 2015 sein Label Monnom Black gründet und wo er bis heute für seine peitschend schnellen und energetischen Sets im Berghain bekannt ist.

