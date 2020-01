Hätte Harry damals die Vorhänge vor dem Fenster seiner Studentenbude in Leeds zugezogen, hätte David nie an seine Türe geklopft, sie hätten sich niemals kennengelernt, sein Leben wäre anders verlaufen. Vielleicht würde Harry heute als Programmierer arbeiten, vielleicht als Orchestermusiker, vielleicht zurückgezogen auf dem Land leben, vielleicht nicht als DJ um die Welt fliegen. Die Vorhänge sind damals nicht zugezogen. Sein Kommilitone kann ihn 2003 aus dem Hof beobachten, wie er sich mit seinen ersten, selbstgekauften Turntables in seinem Zimmer im Wohnheim Montague Burton das Handwerk beibringt.

Als jüngstes Kind von fünf Geschwister einer katholischen Jungenschule entflohen, beginnt an diesem Nachmittag in der Midland Road als David Kennedy an seiner Tür klopft, für Harry Agius ein zweites Leben. Sie werden beste Freunde, ziehen nach London, wohnen für viele Jahre zusammen, Harry hat sein Coming-out und beide werden in den nächsten Jahren zu den spannendsten Electronica-Künstlern des Königreichs - David als Pearson Sound, Harry als Midland.

Aus Harry Agius, dem Kind, das in Tansania und Griechenland aufwächst und das eine schwere Schulzeit erdulden muss, hat sich ein DJ-Superstar entwickelt. Mit Gigs auf allen Kontinenten, zählt er mittlerweile zur ersten Liga des Techno-Jetsets. Und das zu Recht: Midlands Produktionen prägen Housemusik über die letzte Dekade maßgebend. Sein sample-basiertes, retrofuturistisches Stück "Final Credits" wählen Fachmagazine 2016 zum besten Track des Jahres, in vielen Bestenlisten des Jahrzehnts taucht er unter den Top-Ten auf. "Blush" fehlte 2017 in keinem relevanten Set.

Zwischen Disco, Brachialtechno, Electronica und Vocal-House hat er seinen Signature-Sound gefunden. Gern gesehener Gast ist Midland heute noch immer auf den Partys des Labels Hessle Audio in London - der Firma, die sein Kommilitone David Kennedy alias Pearson Sound gegründet hat.

