Ein Mann wie ein Gebirge mit einer Leidenschaft für Liebeslieder: Achim Brandenburg, alias Prosumer, hat etwas Einschüchterndes wie Anrührendes an sich. Die Glatze, der Rockerrauschebart, seine brachiale, muskulöse Physis stehen im krassen Kontrast zu der warmen, sehnsuchtsvollen Musik, die der Hüne schreibt und auflegt. Als DJ und Produzent beherrscht er es wie nur wenige, einen Raum zu lesen, sich von seinen Gefühlen und Intuitionen durch das Set leiten zu lassen. Seine Sensoren sind feinfühlig, sein sensibles DJing besticht durch höchste emotionale Intelligenz, durch eine unvermutete Zartheit. Wie ein sanfter Riese streichelt er mit seinen Pranken die Plattenteller nur.

Brandenburg versteht sich aber nicht nur als DJ: Der ehemalige Berghain-Resident, der für mehr als zehn Jahre den roughen Vibe des legendären Betonbunkers im ehemaligen Fernheizwerk in Berlin-Friedrichshain geprägt hat, zählt zu einer kleinen Gruppe von DJs, die öffentlich über ihre Depression sprechen. Ein Thema, das im happy, shiny Technobusiness lange keinen Platz hatte - DJs, die von ihrer Traurigkeit sprechen, wollte lange niemand zuhören. Das hat sich geändert. Nach dem tragischen Tod des EDM-Superstars Avicii ist das Thema in der Community angekommen. Heute feiern Brandenburg viele für seinen Mut und seine Offenheit, von seinen düsteren Phasen zu erzählen. Seine Statements haben einen Diskurs eröffnet. Der im saarländischen St. Ingbert aufgewachsene Neu-Edinburgher gehört so zu den angesehensten Erscheinungen des internationalen Techno, er gilt als Ikone der LGBTQ-Bewegung.

Prosumer, Sa., 2. November, 23 Uhr, Blitz Music Club, Museumsinsel