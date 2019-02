6. Februar 2019, 18:46 Uhr Hertzkammer Auf Empfang

DJ Jennifer Cardini im Blitz-Club

Von Stefan Sommer

Wäre sie weiter westlich im Landesinneren groß geworden, in Juan Les-Pins oder Cannes, wer weiß, ob sie sich den Beruf des DJs ausgesucht hätte. Jennifer Cardini wächst Anfang der Achtzigerjahre in einem Vorort von Nizza in Südfrankreich auf - an der Grenze des Sendegebiets von "Radio Deejay". Der italienische Radiosender geht am 1. Februar 1982 erstmals auf Sendung. Von Mailand aus spielt das Team um Gründer Claudio Cecchetto, als eine der ersten Stationen in Europa, an den Wochenenden Italodisko, New Wave, House, Trance und Techno. Musik ohne Gesang? Das traut sich in Frankreich zu dieser Zeit niemand. Nur an guten Tagen, bei klarem Himmel, reichen die Radiowellen von Norditalien bis ins Wohnzimmer der Cardinis.

Für Jennifer sind die Radioshows Ereignisse. An der Côte d'Azur ist der Sound aus Chicago und Detroit noch nicht angekommen. Es ist ihr erster Kontakt mit elektronischer Musik. Mit einem Kassettenrekorder nimmt sie die Tracks auf, die ihr in den Sendungen gefallen und baut sich erste, kleine Mixtapes. 2019 ist Jennifer Cardini eine der gefragtesten DJs der Welt. Sie ist Resident im Pariser Rex Club. Die mittlerweile in Köln lebende Produzentin gründete dort 2010 ihr Label Correspondant - DJs wie La Fleur, Adam Port, Dominik Eulberg haben darüber bereits Tracks veröffentlicht. Das Label pflegt beste Beziehungen zu den Nachbarn von Kompakt.

Cardini, die selbst als erste ausländische Künstlerin bei der Kölner Plattenfirma unter Vertrag stand, gilt als eine der wichtigsten Figuren der französischen Queerszene und ist auf den größten Sommerfestivals gebucht. Ihre Mixtapes setzten sich heute aus Italodisko, New Wave, House, Trance und Techno zusammen - kein Wunder. Als Songwriterin experimentiert sie mit Vocal-Samples und Drumloops aus den Achtzigern, ihre Tracks sind gleichzeitig retro und futuristisch. Und "Radio Deejay"? Von Mailand aus senden sie bis heute in die Welt - mittlerweile auch digital per Livestream.

Jennifer Cardini, Krystal Klaer, Sedef Adasi, Fr., 8. Februar, 23 Uhr, Blitz-Club, Museumsinsel 1