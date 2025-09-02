Ein DHL-Bote verprügelt in Herne Passanten – und wird dafür im Netz gefeiert. Was diese Reaktionen auf Gewalt über die explosiven Gefühle der Gegenwart erzählen.

Von Max Florian Kühlem

Ein Streit zwischen einem DHL-Paketboten und einem Passanten-Paar in Herne eskaliert – und weil 2025 ist und es von fast allem, was auf der Welt passiert, Videos gibt, diskutieren seit Tagen viele Menschen über diese Schlägerei, vor allem in den sozialen Netzwerken. Natürlich ist bei Videos auf Tiktok, Youtube oder X Vorsicht geboten, alles kann manipuliert oder inszeniert sein. Einiges an dem Vorfall scheint aber mittlerweile überprüft und auch Bestandteil polizeilicher Ermittlungen zu sein.