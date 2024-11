Interview von Moritz Baumstieger

Der Titel des jüngsten Buchs von Herfried Münkler beschrieb schon vor Beginn einer ereignisreichen Woche den Zustand dieses Planeten gut – nach dem überraschend deutlichen Wahlsieg von Donald Trump in den USA und dem Aus der Ampelkoalition passt er erst recht: In „Die Welt in Aufruhr“ analysiert der Politologe, wie sich die internationale Ordnung neu sortiert und von welchen liebgewonnenen Mustern sich vor allem der Westen verabschieden muss. Mit seinem Buch ist Münkler derweil auf Tour, die SZ erreicht ihn während seiner Lesereise durch eine Republik in Aufruhr.