Interview von Moritz Baumstieger und Alexander Gorkow

Herfried Münkler, 73, zählt nicht erst seit seinem jüngsten Bestseller „Welt in Aufruhr“ zu Deutschlands erfolgreichsten Politikerklärern und Sachbuchautoren. Etliche seiner Bücher gelten als Standardwerke, sie wurden in 19 Sprachen übersetzt. Sein neues Buch „Macht im Umbruch“ erscheint in der kommenden Woche bei Rowohlt. Das Gespräch mit der SZ im Schwabinger „Georgenhof“ nutzt Münkler für eine Warnung und einen Aufruf: Die deutsche Politik hat wertvolle Jahre vertan - unsere Demokratie ist in akuter Gefahr, und wir sind nun gefragt, der Macht der Autokraten und Algorithmen einen echten Gestaltungswillen entgegenzusetzen.