Zwei Jahre nach dem 7. Oktober ist nur noch wenig vom brutalen Überfall der Hamas auf Israel die Rede. Die Grausamkeit des Massakers scheint weitgehend vergessen. Auch von den letzten noch lebenden Geiseln in den Händen der Hamas wurde lange fast nur noch wegen der Demonstrationen ihrer Angehörigen in Israel gesprochen. Dafür wurde zuletzt umso mehr und mit zunehmender Empörung über die israelische Kriegführung im Gazastreifen berichtet.