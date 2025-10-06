Zwei Jahre nach dem 7. Oktober ist nur noch wenig vom brutalen Überfall der Hamas auf Israel die Rede. Die Grausamkeit des Massakers scheint weitgehend vergessen. Auch von den letzten noch lebenden Geiseln in den Händen der Hamas wurde lange fast nur noch wegen der Demonstrationen ihrer Angehörigen in Israel gesprochen. Dafür wurde zuletzt umso mehr und mit zunehmender Empörung über die israelische Kriegführung im Gazastreifen berichtet.
Zwei Jahre nach dem 7. Oktober 2023Die Hamas hat Israel in eine Falle gelockt
Lesezeit: 7 Min.
Selbst wenn der jüdische Staat den Konflikt mit der Terrororganisation militärisch gewinnt, droht er ihn politisch zu verlieren. Über das Dilemma der asymmetrischen Kriege.
Gastbeitrag von Herfried Münkler
Nahost-Konflikt:„Trump ist ein Bulldozer“
Hat Trumps Friedensdeal eine Chance? Natalie Amiri, die ihre Recherchen seit dem 7. Oktober 2023 in dem Buch „Der Nahost-Komplex“ gebündelt hat, über die Entwicklungen in Israel und Gaza, das Lagerdenken der Gesellschaft und Lernkurven von Journalisten.
Lesen Sie mehr zum Thema