Von Fritz Göttler

Es gibt, wenn man auf seine intellektuellen Kapazitäten angesprochen wird und dabei in aller Bescheidenheit etwas tiefstapeln will, im Englischen die schöne Wendung, man habe genug to get in out of the rain … es reiche, um sich beim Regen ins geschützte Trockene zu bewegen. Eben solchen Minimalismus demonstrieren in diesem Film die sehr jungen Mormoninnen Schwester Barnes (Sophie Thatcher) und Schwester Paxton (Chloe East), die klinkenputzend unterwegs sind, um für ihre „Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage“ Interesse zu wecken.