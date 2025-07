Der Großmeister der Jazzgrooves Herbie Hancock ist in Europa unterwegs. Und verwandelt eine Rückschau auf sein Lebenswerk in einen intellektuellen Höhenflug.

Von Andrian Kreye

Man muss erst einmal ein solches Lebenswerk wie Herbie Hancock geschaffen haben, um es so dekonstruieren zu können, wie er das am Montag in der Münchner Isarphilharmonie tat. 85 Jahre alt ist er inzwischen. Sein Debüt gab er vor 74 Jahren mit dem 5. Klavierkonzert von Mozart in D-Dur zusammen mit dem Symphony Orchestra seiner Geburtsstadt Chicago. Da war er elf.