Herbert Köfer mit Kerstin Bruhn, 2013, in der Bühnenadaption von "Rentner haben niemals Zeit" in Leipzig.

Von Thomas Brussig

Herbert Köfer, so war in der BZ nachzulesen, ist not amused. Das neue Buch ("99 und kein bisschen leise", Eulenspiegel-Verlag) war geschrieben, die Lesereise gebucht, der Vorverkauf zur Lesereise lief glänzend. Dann kam das Virus, und alle Termine mussten abgesagt werden. Nicht nur das. Der laut deutschem Rekordinstitut "älteste aktive Schauspieler der Welt" ist an seiner Aktivität gehindert. Weder ist er dement, noch sitzt er im Rollstuhl, er wurde auch nicht durch schlaganfallbedingte Ausfallerscheinungen außer Gefecht gesetzt. Herbert Köfer wird nicht selten für einen Achtzigjährigen gehalten, für einen von der Sorte Redford, der immer noch aufs Pferd steigt. Auch wenn es um Pferde geht, kann Herbert Köfer übrigens mitreden; er hat einen Eintrag im Guinness-Buch als "ältester, prominenter, noch aktiver Trabrennfahrer".