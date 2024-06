Grönemeyer in Bochum:Herberts Heimspiel

Wer zu einem Konzert von Herbert Grönemeyer in Bochum geht, muss jegliche kritische Distanz am Eingang abgeben. Es ist ja tatsächlich so: Während in Düsseldorf nicht alle Menschen Die Toten Hosen lieben oder in Köln BAP, wird man in Bochum nur schwerlich jemanden finden, der den Herbert, mit dem man natürlich gleich auf Du ist, wenn man ihn mal auf der Straße trifft, nicht wenigstens insgeheim doch irgendwie mag.

Das ist wahrscheinlich selbst in der verranzten Punk-Kneipe bei den Bahngleisen so. Und irgendwie ist Grönemeyer ja auch Punk: Er kann nicht wirklich singen, ist ein schwer einzuordnender kritischer Geist und pinkelt sogar der Fifa ans Bein. Beim ersten von vier ausverkauften Konzerten im Bochumer Ruhrstadion lieben ihn alle von Sekunde eins an. Wobei, sagen wir, so richtig heiß erst nach ungefähr vier Minuten.

Vor den ersten 25 000 Fans startet er nämlich mit dem Lied „Das ist los“ vom gleichnamigen, aktuellen Album und bei dieser losen Aneinanderreihung von Trigger-Wörtern aktueller Diskurse hatte man vergangenes Jahr zum ersten Mal den Eindruck, der langsam ins Rentenalter wachsende Musiker verliere ein bisschen den Durchblick. Zum Glück ist der Sound im Stadion zu dieser Zeit noch so schlecht, dass man sowieso nichts versteht.

Der Sound im Ruhrstadion ist allerdings traditionell schlecht, der Bau ist nicht wie moderne Mehrzweck-Arenen auf die Veranstaltung von Konzerten ausgelegt. Trotzdem spielt Herbert Grönemeyer hier seit Jahrzehnten in schöner Regelmäßigkeit, einmal sogar ein Benefizkonzert für die und mit den Bochumer Symphonikern, damit sie endlich ein Konzerthaus bauen konnten. Er muss auf Tour hier Halt machen, sonst weht ihm aus Bochum ein Sturm der Entrüstung entgegen. Das kann allerdings sogar passieren, wenn er auftritt – und den Hit „Bochum“ nur einmal anstimmt. Am Abend erinnert er selbst an diesen fatalen Fehler: „Ich hatte ein Nervenleiden und war froh, dass ich das Konzert überhaupt spielen konnte“, erzählt er, „trotzdem hat die Lokalzeitung es verrissen.“

Grönemeyer hat Bochum zu einem Sehnsuchtsort gemacht

Vergeben und vergessen: Heute vertrauen die Bochumer auf seine Pflichtschuldigkeit – und auf sein Improvisationstalent. Eine 68-Jährige erzählt auf dem Hinweg, dass sie schon zum sechsten Mal zu Grönemeyer im Ruhrstadion komme, und sogar Tickets für zwei Abende habe: „Weil die Konzerte immer ganz unterschiedlich sind und er immer was Neues zu erzählen hat.“ An diesem ersten Abend ist viel nostalgischer Rückblick in seinen Erzählungen, denn er ist gekommen, um den 40. Geburtstag seines Albums „Bochum“ zu feiern. Damals war er gerade bei seiner ersten Plattenfirma rausgeflogen – wegen Erfolglosigkeit, hatte aber Glück bei der EMI in Köln, die bloß skeptisch war wegen des Albumtitels: „‘Bochum‘? Das kauft doch in Bottrop schon keiner mehr.“

Die Geschichte hat anderes gelehrt. 1984, als weltweit immer noch Michael Jacksons „Thriller“ das meistverkaufte Album war, ging in Deutschland keins mehr über die Ladentische als „4630 Bochum“. Eine Platte mit einem grauen Cover, die mit einem Song über eine graue Ruhrgebietsstadt startet, „leider total verbaut“. Eigentlich das ziemliche Gegenteil eines Sehnsuchtsorts, eine Arbeiterhochburg mitten im Kohlenpott.

Herbert Grönemeyer hat es geschafft, diese Stadt mit der genau richtigen Mischung aus Witz, Ironie, Nostalgie, Poesie und Romantik zu einem Sehnsuchtsort zu machen. Wenn man als Bochumer einmal mitbekommt, wie auch Berliner, Dresdner oder Münchener aus voller Seele „Bochum, ich komm‘ aus dir“ grölen, kann einem angst und bang werden, dass hier bald jedes Viertel durchgentrifiziert sein wird.

Was Swift für Amerika ist, ist Grönemeyer für Deutschland

In Bochum singen die Menschen natürlich fast alle der mehr als 30 Stücke in drei Stunden aus voller Seele mit. Besonders schön ist das bei „Mensch“, wenn alle zu großer Einigkeit über ihr Wesen finden: „Der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft, weil er hofft und liebt, mitfühlt und vergibt.“ Der Blick schweift durch die Ränge. Es wirkt, als wären nur komplette Familien gekommen mit drei oder mehr Generationen. Sie liegen sich in den Armen und singen: „Momentan ist richtig, momentan ist gut.“ Man denkt: Was Taylor Swift für Amerika ist, das ist Herbert Grönemeyer für Deutschland: ein Junge von Nebenan, ein All-German-Boy. Auch: ein Boomer, dem man gerne zuhört.

Immer wieder erinnert er sich an Kindheit und Jugend in Bochum, die Jahre, in denen er „alles gelernt hat“: „Wir haben in Deutschland 30 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund und das ist gut so. Ich kenne aus meiner Jugend kein ‚Wo kommst du her?‘, nur ein ‚Du bist klasse.‘“ Er stimmt „Doppelherz / Iki Gönlüm“ an, den Song zum Gedanken, dass Heimat relativ ist. Er stammt vom vorletzten Album „Tumult“ und will zum Tanzen und Mit-Trällern animieren, ist aber ein bisschen zu kompliziert. Das passiert Herbert Grönemeyer manchmal mit Liedern, wenn er sie allzu sehr auf Massenkompatibilität anlegt.

Aber vielleicht dauert es auch einfach noch ein paar Jahre, bis man ihn versteht – so wie bei „Zeit, dass sich was dreht“, den er als offizielle Hymne zur Fußball-WM 2006 geschrieben hat (und für den ihm die Fifa laut seiner Aussage noch 45 000 Euro schuldet). Damals haben die Menschen in den Stadien und Public-Viewing-Plätzen lieber „'54, '74, '90, 2006“ von den Sportfreunden Stiller gegrölt. Durch eine Neuinterpretation des Rappers $OHO BANI wird „Zeit, das sich was dreht“ allerdings seit ein paar Monaten millionenfach gestreamt und durch die sowieso dauereuphorisierte Bochumer Menge geht ein Ruck als es erklingt.

Die Menschen lieben ihn hier nicht vor allem für Klassiker wie „Was soll das“ oder „Kinder an die Macht“. Sie lieben ihn auch dafür, dass er sich immer wieder neu erfunden hat. Für einen, an dem das Label „Deutschrock“ klebt, hat er 1998 mit „Bleibt alles anders“ eine schier unglaublich aufregende Fusion aus progressivem Rock, komplexem Pop und elektronischen Beats und Flächen ausprobiert, die ihm bis heute steht. Seine letzte Großtat aus diesem Bereich ist „Sekundenglück“ von 2019, das er natürlich auch in Bochum spielt.

Die Menschen lieben ihn für seine charmant-kauzigen Live-Standards: Wenn er beim Rennen über den Steg seine Einsätze verpasst. Wenn er große Teile bekannter Songs einfach das Publikum übernehmen lässt und nur ab und an mal eine Zeile reinruft. Seine Glücksschreie und –Gluckser im Falsett. Seine unkoordinierten, aber auffordernden Gesten, bei denen man sich fragt: Was will er jetzt von uns? Und amüsiert darüber nachdenkt, dass er bald wieder Orchester dirigieren will. Seine Selbstironie, mit der er bei der Aufführung des kompletten „Bochum“-Albums den Song „Erwischt“ als „Schrott“ brandmarkt. Sodass man am Ende fast sagen muss: „So schlecht war der doch gar nicht.“ Denn schlecht war hier sowieso schon mal gar nichts. Die kritische Distanz findet sich auch im Glückstaumel am Ausgang nicht wieder.