Grönemeyer in DortmundWider den inneren Stadionrocker

Lesezeit: 3 Min.

Feuern aus allen Rohren: Herbert Grönemeyerin der Westfalenhalle in Dortmund.
Feuern aus allen Rohren: Herbert Grönemeyerin der Westfalenhalle in Dortmund. (Foto: Svenja Hanusch/FUNKE Foto Services)

Herbert Grönemeyer startet in Dortmund eine Reihe akustischer Konzerte, die sein kommendes „Unplugged 2“-Album begleiten. Reduktion aufs Wesentliche kann er schon – aber vertraut er dem Konzept?

Von Max Florian Kühlem

Die 15 000 Menschen würden ihn ja anfangen lassen. Aber Herbert Grönemeyer badet gern im Applaus. Er betritt die Dortmunder Westfalenhalle, die mit dem berühmtesten Sohn der Nachbarstadt ihren 100. Geburtstag feiert. Und lässt die Inszenierung erst einmal stillstehen: Das Saallicht bleibt an, die Musiker in Warteposition.

