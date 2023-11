Mit der Musicalkomödie "Pferd frisst Hut" am Theater Basel zeigt sich Herbert Grönemeyer anders als gewohnt.

Von Helmut Mauró

Die meisten Fans von Herbert Grönemeyer kennen diese Seite kaum: den Komponisten von Ouvertüren, Walzern und Schauspiel-Liedern. Selbst seine Presseagentur hatte keine Ahnung, was er derzeit am Theater Basel treibt. Dort hat am Samstag, 4. November, die von Herbert Fritsch inszenierte Musical-Komödie "Pferd frisst Hut" Premiere, mit der Musik von Grönemeyer. Im Gespräch wirkt er fröhlich, zugewandt, manchmal nachdenklich.