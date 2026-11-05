Jeglicher Starkult war ihm fremd, doch die größten Orchester verehrten ihn als Meister bis ins hohe Alter – zum Tod des schwedischen Dirigenten Herbert Blomstedt.

Die 100 Jahre voll zu machen, war ihm dann doch nicht vergönnt – Herbert Blomstedt, hier 98, dirigiert das Leipziger Gewandhausorchester.

Zuletzt dachte man, er würde ewig leben. Bis mindestens zu seinem 100. Geburtstag, pflegte Herbert Blomstedt zu antworten, wenn man ihn in seinen Neunzigern fragte, wie lange er noch dirigieren wolle. Die Grundlagen waren gut: Er rauchte nicht, aß vegetarisch und rührte keinen Alkohol an. Nicht aus Gründen zeitgemäßer „Longevity“, sondern aus religiösen.