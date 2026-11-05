Zuletzt dachte man, er würde ewig leben. Bis mindestens zu seinem 100. Geburtstag, pflegte Herbert Blomstedt zu antworten, wenn man ihn in seinen Neunzigern fragte, wie lange er noch dirigieren wolle. Die Grundlagen waren gut: Er rauchte nicht, aß vegetarisch und rührte keinen Alkohol an. Nicht aus Gründen zeitgemäßer „Longevity“, sondern aus religiösen.
KlassikMit fast 100 Jahren stand er noch am Pult
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Jeglicher Starkult war ihm fremd, doch die größten Orchester verehrten ihn als Meister bis ins hohe Alter – zum Tod des schwedischen Dirigenten Herbert Blomstedt.
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