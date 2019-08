8. August 2019, 02:57 Uhr Henri Belolo Mitbegründer der Village People gestorben

Henri Belolo schrieb an Welthits wie "YMCA", "Macho Man" und "In the Navy" mit. Schon am Samstag verstarb er im Alter von 82 Jahren.

Der Mitbegründer der Village People und Co-Autor von "YMCA", "Macho Man" und "In the Navy", Henri Belolo, ist tot. Er starb bereits am Samstag im Alter von 82 Jahren, wie das Plattenlabel Scorpio Music mitteilte. Details wurden nicht genannt.

Belolo wurde am 27. November 1936 in Casablanca (Marokko) geboren. Das erste Album der Village People erschien 1977. Mit "YMCA" gelang der Band 1978 ein Hit. Der Song schaffte es auf Platz zwei der Billboard Charts. "In the Navy" kletterte im Jahr darauf auf Platz drei.