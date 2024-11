Gastbeitrag von Björn Alpermann

Xinjiang, die „Autonome Region der Uiguren“ im Nordwesten Chinas, ist seit Jahren in den Schlagzeilen wegen Vorwürfen breit angelegter Menschenrechtsverstöße. Seriöse Feldforschung vor Ort war seit Jahrzehnten politisch und ethisch heikel und ist seit 2017 faktisch unmöglich geworden. Allerdings fördert der Parteistaat inzwischen wieder den in- und ausländischen Tourismus in die Region und Delegationen von Journalisten und Wissenschaftlern, um „die Xinjiang-Story gut zu erzählen“, sprich Pekings Politik in gutes Licht zu rücken.