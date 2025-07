Coop-Himmelb(l)au-Mitbegründer Helmut Swiczinsky ist gestorben. Der Architekt hinterlässt der Welt eine tolle Idee. Nämlich: Schwerkraft kann man überwinden.

Von Gerhard Matzig

Am Ende waren Wolf Prix und Helmut Swiczinsky schon lange keine Buddys mehr. Jedenfalls nicht im üblichen Buddy-Sinn. Aber Prix hört sich am Mittwoch am Telefon trotzdem an wie eine dunkelschwarze Wolke, ganz weit weg vom Himmelblau aus dem Architekturbüro Coop Himmelb(l)au, das nur in diesem einen Jahr gegründet werden konnte: 1968. Und nur hier: in Wien. Gegründet von zwei offenkundig verrückten Wilden der Architektur. Sie heißen Wolf Prix und Helmut Swiczinsky. Am Dienstag ist Swiczinsky gestorben. Er wurde 81 Jahre alt.