Bundeskanzler Helmut Schmidt nimmt am 5. September 1977 in einer Fernsehansprache Stellung zur Entführung des Arbeitgeber-Präsidenten Hanns Martin Schleyer durch die RAF.

Von Peter Burghardt

"Gefahrenstufe Alpha" steht draußen am Tor der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg-Wandsbek. Das ist beruhigend, weil die unterste Gefahrenstufe für militärische Bereiche; Soldaten und Studenten mit und ohne Uniform kommen an einem Sonnentag entspannt des Weges. Auf dem Campus, hinten in der Hauptbibliothek, gerät derweil ein Mythos ganz leicht in Bedrängnis.