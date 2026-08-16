Baltasar Graciáns „Handorakel oder die Kunst der Weltklugheit“, erschienen im Jahr 1764, begleitete den Kulturwissenschaftler Helmut Lethen durch das halbe Leben. „Verhaltenslehren der Kälte“ lautete der Titel des im Jahr 1994 erschienenen Buches, mit dem Lethen, damals Professor für deutsche Literatur an der Universität Utrecht, nicht nur die bis dahin geltenden Vorstellungen vom intellektuellen Leben in der Zeit zwischen den Kriegen auf eine neue Grundlage stellte, sondern auch ein Musterbuch für eine neue Disziplin schuf.