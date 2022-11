Biografie über Helmut Dietl:Der Fürst von Monaco

Gastbeitrag von Günter Rohrbach

In den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts hatte es sich eine kleine Gruppe von Redakteuren im Kölner WDR in den Kopf gesetzt, ihr Fernsehspiel zu einem Zentrum des jungen deutschen Films zu machen. Doch die Autoren und Regisseure der Bewegung saßen nicht bei uns im Rheinland, sondern in München. Dort hatten sie sich versammelt, wild entschlossen, dem miefigen deutschen Nachkriegsfilm ihre Moderne entgegenzustellen. Inspiriert von der französischen Nouvelle Vague und aufgeladen mit ambitiösen Ideen, stießen sie auf eine Wand des Misstrauens. Niemand wollte ihre Filme finanzieren, und eine öffentliche Förderung gab es nur in Ansätzen. Das brachte uns, also die Kölner Truppe, ins Spiel.