„Na warte, sagte Schwarte“ heißt das zweite Bilderbuch von Helme Heine. Es erschien 1977 und brachte ihm den ersten großen Erfolg. Irgendwann gab es „Schwarte“ in Übergröße, XXL, sodass Kinder auf dem Buch herumkrabbeln konnten: auf Augenhöhe mit den Figuren, bei deren Abenteuern sozusagen live dabei. Ein Spaß, dass die Schwarte kracht, hell, heiter und herzlich. All das zeichnet die Geschichten und Bilder von Helme Heine aus.
Leicht festzulegen war Helme Heine nie: Als Kind wechselte er in hoher Frequenz die Schulen, als Künstler die Genres. Berühmt wurde er für seine Kinderbücher. Jetzt ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. Nicht nur die „Freunde“-Reihe und „Tabaluga“ werden bleiben.
