Zum Hauptinhalt springen

NachrufVon einem, der frei sein wollte

Lesezeit: 2 Min.

Schwein, Huhn, Maus: Die drei „Freunde“ aus Mullewapp zählen zu Helme Heines berühmtesten Figuren – und brachten Generationen von Kindern nahe, wie wertvoll gegenseitiges Vertrauen ist.
Schwein, Huhn, Maus: Die drei „Freunde“ aus Mullewapp zählen zu Helme Heines berühmtesten Figuren – und brachten Generationen von Kindern nahe, wie wertvoll gegenseitiges Vertrauen ist. (Foto: Peter Steffen/dpa)

Leicht festzulegen war Helme Heine nie: Als Kind wechselte er in hoher Frequenz die Schulen, als Künstler die Genres. Berühmt wurde er für seine Kinderbücher. Jetzt ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. Nicht nur die „Freunde“-Reihe und „Tabaluga“ werden bleiben.

Von Christine Knödler

„Na warte, sagte Schwarte“ heißt das zweite Bilderbuch von Helme Heine. Es erschien 1977 und brachte ihm den ersten großen Erfolg. Irgendwann gab es „Schwarte“ in Übergröße, XXL, sodass Kinder auf dem Buch herumkrabbeln konnten: auf Augenhöhe mit den Figuren, bei deren Abenteuern sozusagen live dabei. Ein Spaß, dass die Schwarte kracht, hell, heiter und herzlich. All das zeichnet die Geschichten und Bilder von Helme Heine aus.

Zur SZ-Startseite

Kino
:Das Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein

Der zweite Teil des zu Recht gehypten Musicalfilms „Wicked“ belebt den alten Traum von Amerika neu. Eine Sehnsuchtserklärung.

SZ PlusVon Philipp Bovermann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite