„Na warte, sagte Schwarte“ heißt das zweite Bilderbuch von Helme Heine. Es erschien 1977 und brachte ihm den ersten großen Erfolg. Irgendwann gab es „Schwarte“ in Übergröße, XXL, sodass Kinder auf dem Buch herumkrabbeln konnten: auf Augenhöhe mit den Figuren, bei deren Abenteuern sozusagen live dabei. Ein Spaß, dass die Schwarte kracht, hell, heiter und herzlich. All das zeichnet die Geschichten und Bilder von Helme Heine aus.