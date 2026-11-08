Die Sätze von deutschen Klassikern wie Friedrich Schiller dienen heute dem Merchandising von Museumsshops und die KI trainiert damit ihre Agenten. Was wäre, wenn man ihn noch einmal wirklich liest? Eine Ermutigung.

Die Einladung zur Schillerrede las ich als E-Mail Mitte November 2025: Sie laden ein, las ich nachts um zwei Uhr, wen sie gern hören wollen, ein ausgesprochener Bezug auf Schiller ist möglich, aber nicht nötig, las ich. Diese schon im Voraus gewährte Redefreiheit vergaß ich sofort; denn das Wort Schillerrede hatte in jener Nacht vollkommen von mir Besitz ergriffen. Noch nie habe eine Autorin oder ein Autor mit einer DDR-Vergangenheit die Rede gehalten, hieß es, und noch nie war jemand darunter, der oder die, aus der Literatur kommend, in solchem Maß politisch tätig gewesen war wie ich oder gar gemeinsam mit Politikerinnen publiziert hat.