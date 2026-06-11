Am Anfang des Konzerts kam Helene Fischer auf die Bühne geflogen. Und zum Schluss – so viel sollte man verraten dürfen, ohne irgendwem zukünftige Abende zu ruinieren – flog sie auch wieder von ihr weg, neuen Abenteuern entgegen. Das ist schon deshalb bemerkenswert, weil die meisten anderen Stars bei ihren Auftritten immer noch zu Fuß von der Seite her einlaufen, über hohe Treppen herabkommen oder aus dem Boden hochfahren, als wären sie Pilze oder Maulwürfe. Helene Fischer dagegen flog ein, nicht wie ein Vogel oder ein kompliziertes Insekt, sondern wie eine Superheldin. Aufrecht, vom Stahlseil gesichert, mit wehenden Haaren. Eine Windmaschine aus Alu und Schrauben braucht sie nicht, solange der echte Wind ihrem Willen gehorcht.