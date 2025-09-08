Zum Hauptinhalt springen

Heino auf TourDie Eiche, an der sich die Sau reibt

Lesezeit: 5 Min.

Heinos Schokolade, sagt sein Manager Helmut Werner, ist derzeit ausverkauft. „Lassen Sie sich nichts einreden!“, sagt Werner außerdem. „Seien Sie stolz auf Ihr Land!“
Heinos Schokolade, sagt sein Manager Helmut Werner, ist derzeit ausverkauft. „Lassen Sie sich nichts einreden!“, sagt Werner außerdem. „Seien Sie stolz auf Ihr Land!“ (Foto: Rolf Vennenbernd/ dpa)

Heino spielt ein Konzert in Berlin. Die Nationalhymne hat nur eine Strophe, in fast jedem Lied hat der Erzähler Sex, aber wirklich vorstellen kann man es sich nicht. Die Stimmung ist trotzdem sehr gut.

Von Joachim Hentschel

In Köln, acht Tage vor den Berliner Shows, wäre fast die Tragödie passiert. Das Konzert, das Heino abends in der Volksbühne am Rudolfplatz gab, hatte zwar als eifrig beklatschter Erfolg geendet, wie immer. Aber als die Roadcrew dann ans Aufräumen ging, kam der Schock: Heinos Deutschlandflagge war weg. Die große, schwarz-rot-goldene Bühnenkulisse mitsamt dem verfremdeten Bundesadler, der Heinos Haarfrisur und Brille trägt – verschwunden, wahrscheinlich geklaut. Für eine Mottotour, die sich „Made in Germany“ nennt, wäre das die größte anzunehmende Katastrophe. Kurz: die Super-GAK.

Zur SZ-Startseite

Sachbuch
:Wohlstand für alle

Gutes Leben könnte so einfach sein, schreibt Ezra Klein, der momentan prominenteste linksliberale Journalist der USA, in seinem aktuellen Buch „Der neue Wohlstand“. Darin entwirft er eine Utopie, die seiner Meinung nach gar keine ist.

SZ PlusVon Andrian Kreye

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite