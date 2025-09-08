Heino auf Tour Die Eiche, an der sich die Sau reibt 8. September 2025, 13:44 Uhr | Lesezeit: 5 Min.

Heinos Schokolade, sagt sein Manager Helmut Werner, ist derzeit ausverkauft. „Lassen Sie sich nichts einreden!“, sagt Werner außerdem. „Seien Sie stolz auf Ihr Land!“ (Foto: Rolf Vennenbernd/ dpa)

Heino spielt ein Konzert in Berlin. Die Nationalhymne hat nur eine Strophe, in fast jedem Lied hat der Erzähler Sex, aber wirklich vorstellen kann man es sich nicht. Die Stimmung ist trotzdem sehr gut.

Von Joachim Hentschel

