Unterwegs in der coolsten Stadt Deutschlands, so Heike Geißler - Blick auf den Augustusplatz und den Mendebrunnen in Leipzig.

Wie lebt und schreibt es sich in einer Stadt, in der ständig Revolution ist? Ein Besuch bei Heike Geißler in Leipzig.

Von Miryam Schellbach

Wir treffen uns an einem Montagnachmittag in Leipzig, und das muss genau so sein, denn Heike Geißler hat in ihrem Roman "Die Woche" darüber geschrieben, wie frustrierend es ist, wenn am Montag alles von vorne losgeht, Arbeit, Schule, der Kapitalismus. Ort der Handlung ist Leipzig, die angeblich coolste Stadt Deutschlands, mit ihren historischen Montagsdemonstrationen, in deren Tradition sich jetzt die in der Republik nicht sehr beliebten Legida- und Querdenker-Proteste einreihen.