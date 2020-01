Maria Magdalena Louisa Hegel

Das 18. Jahrhundert, in dem die Kindheit als eigenständige Lebensphase und Welt mit eigenen Gesetzen entdeckt und ausfantasiert, einer neuen Pädagogik und neuen Ordnungsrastern unterworfen wurde, entwarf zugleich in seinen Romanen, Gedichten, moralischen Wochenschriften und Erziehungsratgebern mit großer Hingabe das Bild der bürgerlichen Mutter. Früh spielte darin die Bildung eine Schlüsselrolle. Auf den Kupferstichen, die Mütter beim Vorlesen zeigen, stehen die Stimme der Mutter und das Ohr des Kindes im Dienst der Alphabetisierung. Beim Hören bildet sich der Wunsch heraus, die Buchstaben selber lesen zu können.

Von dem Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel stammt ein Schlüsselsatz der Epoche: "Die Mutter ist der Genius des Kindes." Hegels Mutter, Maria Magdalena Louisa Hegel, geborene Fromm, entstammte einer Juristenfamilie und war laut den Aufzeichnungen ihrer Tochter Christiane "für die damalige Zeit eine Frau von vieler Bildung". Ihren Mann, den württembergischen Rentkammersekretär Georg Ludwig Hegel, heiratete sie Ende September 1769, kurz zuvor war sie 28 Jahre alt geworden.

Der spätere Philosoph, in der Familie "Wilhelm" gerufen, kam am 27. August 1770 als der Erstgeborene zur Welt. Karl Rosenkranz, Schüler Hegels und sein erster Biograf, der sich auf die Familienüberlieferung stützen konnte, berichtet, dass die Mutter "den ältesten Sohn, weil er gar so gut lernte, sehr zärtlich hielt und ihm im fünften Jahre selbst die erste Deklination beibrachte". Sie konnte also - bis zu welchem Grad, ist ungewiss - Latein. Man kann davon ausgehen, dass sie die frühkindliche Bildung ihres Sohnes - sie war Pflicht in württembergischen Beamtenfamilien - begleitete. Mit drei Jahren schon wurde er in die deutsche, mit fünf Jahren in die Lateinschule geschickt, mit dem sechsten Geburtstag wechselte er auf das Gymnasium. In diesem Jahr, 1776, wurde sein Bruder Georg Ludwig geboren.

Die zeittypische Koppelung von Zärtlichkeit und Bildungserfolg hatte ein dunkles Gegenüber, das Geschwader der Krankheitsdrohungen, ein Hauptfeld der mütterlichen Sorge und Fürsorge. In seinem sechsten Jahr erkrankte Hegel schwer an den Blattern und erblindete für einige Tage, man rechnete mit seinem Tod. Ansteckende Krankheiten erfassten nicht selten ganze Familien. So war es auch im Hause Hegel, als im Herbst 1783 der Vater, die Mutter, die Schwester und Wilhelm selbst an einem Gallenfieber erkrankten. Am 20. September 1783 starb die Mutter, wenige Tage nach ihrem 42. Geburtstag. Hegel, damals dreizehn Jahre alt, hat wie Schwester und Vater die Krankheit überlebt. Den Todestag der Mutter scheint er innerlich noch Jahrzehnte später begangen zu haben. Am 20. September 1825 schrieb er an seine Schwester: "Heute ist der Jahrestag des Todes unserer Mutter, den ich immer im Gedächtnis behalte."

Es gibt von Hegel keine vergleichbaren Äußerungen über seinen Vater, der im Jahr 1799 starb. Viele Briefe, die Hegel an Christiane schrieb, eine sehr interessante, gebildete, politisch wache Frau, wie man in Alexandra Birkerts Biografie "Hegels Schwester" (2008) erfahren kann, wurden vernichtet. Gut möglich, dass darin weitere Erinnerungen Hegels an seine Mutter enthalten waren. Sein Satz, die Mutter sei der Genius des Kindes, findet sich in der "Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften", in dem hinreißenden Abschnitt "Die fühlende Seele in ihrer Unmittelbarkeit", dort, wo Hegel das Verhältnis des Kindes als Embryo im Mutterleib zur Mutter in die Begriffe seiner Philosophie übersetzt Als noch ganz passives Wesen denkt sich Hegel den Embryo und den Mutterleib als Ort, "worin das Kind so Krankheits- als die weiteren Anlagen der Gestalt, Sinnesart, Charakters, Talents, Idiosynkrasien usf. nicht lediglich mitgeteilt bekommt, sondern ursprünglich in sich empfangen hat". Lothar Müller