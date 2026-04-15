Am Montag nahm Donald Trump im Weißen Haus zwei Tüten mit Burgern von McDonald’s entgegen, um Reklame für die Steuerbefreiung von Trinkgeldern zu machen. Dann postete er ein KI-Bild von sich selbst als Jesus und behauptete, das Bild sollte ihn als Arzt darstellen. Weniger Beachtung fand eine weitere Amtshandlung Trumps an diesem Tag: Er unterzeichnete den „Holocaust Expropriated Art Recovery Act“, kurz Hear Act. Der dürfte es amerikanischen Nachkommen jüdischer Kunstbesitzer, die während des Nationalsozialismus beraubt wurden, erheblich erleichtern, ihr Eigentum zurückzuerlangen, unabhängig davon, ob es in amerikanischen oder in europäischen Museen liegt.