Hollywoodjahre sind Hundejahre. Weshalb nicht wenige Stars ihre Autobiografien in einem Alter schreiben, in dem andere Menschen noch nicht mal genug Stoff fürs Vorwort erlebt hätten. Gut, Hayden Panettiere war nicht die jüngste (Drew Barrymore schrieb ihre Memoiren schon mit 15!). Aber auch mit 36 ist man an sich noch ganz schön jung für Lebenserinnerungen. Zumindest auf den ersten Blick. Panettieres 300-seitiges Buch „This is Me: A Reckoning“ erschien erst im Mai dieses Jahres. Und nun, da die Schauspielerin nur wenige Monate nach der Veröffentlichung gestorben ist, wirkt der Entschluss einer Lebensbilanz fast schon prophetisch.