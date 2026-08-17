Zum Hauptinhalt springen

NachrufKleine Rückschläge, große Traumata

Lesezeit: 3 Min.

„Bereits in sehr jungen Jahren verlor ich die Chance, eine normale Kindheit zu haben“, schrieb Hayden Panettiere in ihrer Autobiografie.
„Bereits in sehr jungen Jahren verlor ich die Chance, eine normale Kindheit zu haben“, schrieb Hayden Panettiere in ihrer Autobiografie. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Bereits als Baby schleifte ihre Mutter sie zu Castings, später kämpfte sie mit Depressionen und Alkohol. Die Schauspielerin Hayden Panettiere ist im Alter von 36 Jahren gestorben.

Von David Steinitz

SZ bei Google bevorzugen

Hollywoodjahre sind Hundejahre. Weshalb nicht wenige Stars ihre Autobiografien in einem Alter schreiben, in dem andere Menschen noch nicht mal genug Stoff fürs Vorwort erlebt hätten. Gut, Hayden Panettiere war nicht die jüngste (Drew Barrymore schrieb ihre Memoiren schon mit 15!). Aber auch mit 36 ist man an sich noch ganz schön jung für Lebenserinnerungen. Zumindest auf den ersten Blick. Panettieres 300-seitiges Buch „This is Me: A Reckoning“ erschien erst im Mai dieses Jahres. Und nun, da die Schauspielerin nur wenige Monate nach der Veröffentlichung gestorben ist, wirkt der Entschluss einer Lebensbilanz fast schon prophetisch.

Zur SZ-Startseite

Nachruf
:Verborgenes sichtbar machen

Mit „Verhaltenslehren der Kälte“ schuf er das Musterbuch der deutschen Kulturwissenschaft. Zum Tod des wegweisenden Philologen Helmut Lethen.

SZ PlusVon Thomas Steinfeld

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite