Ein Haus in Starnberg. Kubisch und klar. Ein in den Zirkeln des Denkens weltberühmtes, geistesgeschichtlich und bauhistorisch bedeutsames und doch allgemein kaum bekanntes Haus am Hang. Mit geschlossener Fassade und offener Zukunft. Knapp 20 Meter lang, sechs bis sieben Meter breit. 190 Quadratmeter zum Wohnen auf einem etwa 1200 Quadratmeter großen, steil abfallenden und von Waldnatur geprägten Hanggrundstück. Gelegen zwischen Maisinger Bach und Söckinger Straße, zwischen Sportplatz und alten Walmdach-Villen, die grundsätzlich so aussehen wie die Villa Kunterbunt von Pippi Langstrumpf.